02 июня 2026 в 12:14

Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах, ежедневно ослабляющих ВСУ

Военэксперт Матвийчук: дефицит ПВО и разногласия командиров ослабляют ВСУ

Фото: Социальные сети
Дефицит систем противовоздушной обороны и разногласия среди командиров подрывают боеспособность ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. В то же время, по его словам, украинская армия испытывает проблемы с поставками артиллерийских боеприпасов.

Сегодня самая главная проблема ВСУ — отсутствие современных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Те, которые были поставлены, либо уничтожены, либо израсходованы. Остальные системы, которые есть, несовременны и не выполняют свои функции по защите неба. Иногда у их командиров возникают разногласия, что тоже влияет на эффективность украинской армии, — поделился Матвийчук.

Он подчеркнул, что украинские войска также испытывают проблемы с ослаблением своего воздушного эшелона. По словам эксперта, у них имеется ограниченное количество самолетов, способных использовать поставляемые ракеты, такие как французские Storm Shadow или SCALP.

Еще одна проблема — поставки артиллерийских боеприпасов. Калибр 155 мм практически исчерпан в Европе, и возможности пополнить их очень ограничены, потому что реально по миру их практически нет. А если и есть, то хранятся на складах, предназначенные на случай войны. Самая большая уязвимость ВСУ — это отсутствие достаточного количества человеческого материала, особенно подготовленного. То, что они сегодня устраивают отловы людей, ведет только к озлоблению населения и никак не способствует выполнению задач на фронте, — заключил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что новые поставки оружия с Запада не смогут восполнить запасы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в западных странах также наблюдается нехватка таких систем.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
