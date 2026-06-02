В Кремле указали на готовность России к переговорам с Украиной

В Кремле указали на готовность России к переговорам с Украиной Песков: Россия открыта к мирным переговорам с Киевом

Россия открыта к мирным переговорам с Киевом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, Украина может завершить конфликт до конца дня, если ее президент Владимир Зеленский прикажет ВСУ покинуть регионы РФ, отметил представитель Кремля.

Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам, — сказал Песков.

Ранее иностранные СМИ писали, что главной ошибкой американских переговорщиков по Украине стала чрезмерная опора на эпизодические телефонные звонки и визиты спецпосланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами. Такой подход не соответствует классическим дипломатическим практикам.

До этого в пресс-службе МИД РФ заявили, что Европа выражает непоследовательную позицию по теме урегулирования украинского конфликта, ее мнение менялось несколько раз за 1,5 года. В ведомстве отметили, что ее действия заставляют усомниться в искренности намерений начать переговоры с Москвой и добиться установления устойчивого мира.