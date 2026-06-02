ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 12:45

В Кремле указали на готовность России к переговорам с Украиной

Песков: Россия открыта к мирным переговорам с Киевом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия открыта к мирным переговорам с Киевом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, Украина может завершить конфликт до конца дня, если ее президент Владимир Зеленский прикажет ВСУ покинуть регионы РФ, отметил представитель Кремля.

Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам, — сказал Песков.

Ранее иностранные СМИ писали, что главной ошибкой американских переговорщиков по Украине стала чрезмерная опора на эпизодические телефонные звонки и визиты спецпосланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами. Такой подход не соответствует классическим дипломатическим практикам.

До этого в пресс-службе МИД РФ заявили, что Европа выражает непоследовательную позицию по теме урегулирования украинского конфликта, ее мнение менялось несколько раз за 1,5 года. В ведомстве отметили, что ее действия заставляют усомниться в искренности намерений начать переговоры с Москвой и добиться установления устойчивого мира.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.