02 июня 2026 в 13:22

Теннисистка Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева Фото: IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/Global Look Press
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»). Россиянка обыграла румынку Сорану Кырстю. Матч завершился со счетом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 56 минут. Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Кырсти ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале Андреева сыграет с победительницей встречи между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграют еще две россиянки — Анна Калинская и Диана Шнайдер.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев назвал обидным поражение от чеха Якуба Меншика в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Он отметил, что исход встречи решили два очка. Встреча завершилась поражением россиянина со счетом 3:6, 6:7, 6:4, 6:2, 3:6. Матч продолжался 3 часа 45 минут. Соперником Меншика по четвертьфиналу станет 19-летний бразилец Жоао Фонсека.

