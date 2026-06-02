Володин предупредил Армению о невыполнении Евросоюзом своих обещаний Володин заявил, что ЕС не исполнит обещания Армении по евроинтеграции

Армения не получит от Евросоюза обещанных льгот и помощи в развитии в случае присоединения к ЕС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАКСе. По его словам, с республикой поступят так же, как в свое время обошлись с Украиной.

Председатель Госдумы напомнил, что одним из главных аргументов за вступление Украины в Евросоюз были обещания так называемых перспектив развития. Однако в итоге украинскую сельхозпродукцию практически не пустили на европейские рынки, введя жесткие квоты, подчеркнул он.

На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили, введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению, — написал Володин.

Ранее спикер ГД заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, пытаясь присоединить республику к ЕС, не заботится о судьбе своего народа. По его мнению, глава армянского правительства преследует цель сохранить личную власть.

До этого Пашинян заявил, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и Евросоюзом. Этот вопрос вынесут на общий референдум, подчеркнул он. В то же время политик подчеркнул, что Ереван развивает и придает важность отношениям с Москвой.