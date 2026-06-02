02 июня 2026 в 13:45

В Армении задержали оппозиционера

В Армении задержали соратника главы партии «Сильная Армения» Карапетяна

Представитель возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии «Сильная Армения» задержан в Армении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики. Отмечается, что задержанный — один из ближайших соратников Карапетяна Алексан Алексанян.

В отношении сторонника партии «Сильная Армения» А.А. инициировано публичное уголовное преследование по статьям «Материальное стимулирование с целью участия в собрании» и «Легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере». Он задержан с целью избрания в его отношении ареста в качестве меры пресечения, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Ереване принял к рассмотрению гражданский иск премьер-министра Армении к Самвелу Карапетяну. Глава правительства потребовал опровергнуть слова о якобы употреблении им галлюциногенных грибов, а также выплатить компенсацию в размере $16 тыс. (более 1,1 млн рублей).

Также сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Карапетяна. Ограничительная мера будет действовать еще три месяца.

