Задержанный французами танкер Tagor прибыл на якорную стоянку

Задержанный ВМС Франции танкер Tagor прибыл на стоянку в заливе Дуарнене

Задержанный французскими ВМС танкер Tagor прибыл в залив Дуарнене на северо-западе страны, куда его перенаправили на якорную стоянку, следует из данных портала MarineTraffic. По данным газеты Ouest-France, ему предстоит простоять у французских берегов как минимум несколько дней, пока продолжается расследование.

Накануне, 1 июня, власти Франции заявили, что военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, предположительно шедший из Мурманска. В посольстве РФ в Париже отметили, что Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях, а капитаном судна, предварительно, является гражданин РФ.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Париже делает все для защиты россиян на танкере Tagor. Она также отметила, что дипломаты потребовали от французских властей предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания танкера.

До этого пользователи Сети раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о задержании танкера Tagor. Под его публикацией появились десятки комментариев с негативной оценкой его позиции. Один из пользователей заявил, что вместо развития взаимовыгодной торговли ЕС допустил события, которые привели к конфликту на Украине.

