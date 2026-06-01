01 июня 2026 в 11:36

Стало известно, как россиянин связан с захваченным Францией танкером

Посольство РФ: капитаном захваченного Францией танкера может быть россиянин

По предварительным данным, капитаном танкера Tagor, захваченного Военно-морскими силами Франции, является гражданин России, сообщило ТАСС посольство РФ в Париже. Дипломатическое представительство также направило запрос французским властям относительно наличия российского гражданства у других членов экипажа судна.

Посольство подчеркнуло, что французская сторона не уведомляла российских дипломатов о своих действиях в отношении танкера. В связи с этим диппредставительство запросило у компетентных органов Франции дополнительные разъяснения.

Ранее президент республики Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, следовавший из России. По его словам, операцию провели в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании.

До этого стало известно, что военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на нефтяной танкер Celestial Sea, следовавший под иранским флагом. Судно заподозрили в попытке прорвать американскую морскую блокаду Ирана.

