01 июня 2026 в 12:09

Миронов назвал реальные способы повысить рождаемость в России

Депутат Миронов призвал повысить МРОТ в России до 60 тыс. рублей

Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал повысить МРОТ до 60 тыс. рублей для улучшения демографической ситуации в стране. В беседе с NEWS.ru он также предложил учредить строительные сберегательные кассы, чтобы сделать жилье более доступным.

Опрос ВЦИОМа показывает, что снижение рождаемости связано не с отказом от традиционных ценностей. Настоящая причина кроется в отсутствии доступного жилья и массовой бедности. Половина страны живет на сумму менее 45 тыс. рублей в месяц. Две трети трудоспособного населения пашут на двух или трех работах, чтобы содержать семью. Феномен работающих бедных воспринимается людьми как приговор. Поэтому наша фракция требует повысить минимальную зарплату до 60 тыс. рублей, учредить строительные сберкассы и начать строить жилье для социального найма, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что многие опасаются заводить детей из-за высоких цен на жилье и ставок по ипотеке, которые практически сравнялись с потребительскими кредитами. По мнению депутата, большинство мер материальной поддержки рождаемости оказываются неэффективными из-за общей экономической ситуации и проблем с доступностью недвижимости.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил снижать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей в семье. По его словам, при рождении пятого ребенка процентная ставка должна составлять 0,5%.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
