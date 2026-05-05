05 мая 2026 в 09:43

Миронов назвал размеры МРОТ и прожиточного минимума, необходимые россиянам

Депутат Миронов призвал поднять МРОТ до 60 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
МРОТ необходимо поднять до 60 тыс. рублей, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, нынешних 18 тыс. рублей не хватает даже на обязательные платежи.

Этих 18 939 рублей не хватит даже на обязательные платежи (коммунальные услуги, связь, транспорт), не говоря уже про питание, одежду, лекарства и в ряде случаев съемное жилье. По моим оценкам, реальный прожиточный минимум, который включал бы все обязательные платежи, составляет не менее 45 тыс. рублей, — сказал Миронов.

Парламентарий добавил, что еще более оптимальным уровнем МРОТ является 60 тыс. рублей. По его словам, в обществе есть запрос на повышение зарплат.

МРОТ надо поднимать хотя бы до 60 тыс. рублей в месяц. В обществе есть запрос на устойчивое и быстрое повышение зарплат, справедливое налогообложение, преодоление неравенства регионов. Наконец, бедность напрямую влияет на демографию: в нищете люди не видят будущего, боятся рожать, — подытожил Миронов.

Ранее Миронов подчеркивал, что средства для повышения МРОТ можно взять за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья и повышения налогов для банков и сверхбогатых топ-менеджеров. По его мнению, налог на роскошь должен стать справедливым.

