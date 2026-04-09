Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей

Миронов: увеличить МРОТ в РФ можно за счет повышения налогов для сверхбогатых

Средства для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) можно изыскать за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья и повышения налогов для банков и сверхбогатых топ-менеджеров, заявил в интервью NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, зарплаты бюджетников в стране должны быть другими.

Мы добились повышения прогрессивной ставки на доходы физических лиц: 22% для тех, кто получает более 50 млн рублей в год. А ничего, что некоторые и 500 млн получают? И они тоже платят 22%! Давайте с них возьмем больше. Давайте перестанем возвращать НДС при экспорте нефти и газа. Введем нормальный, справедливый налог на роскошь, — отметил Миронов.

По его словам, при экспорте углеводородов государство ежегодно возвращает сырьевикам около 3 трлн рублей НДС. Для сравнения он привел Китай, где возврат налога при торговле сырьем не предусмотрен, а максимальные льготы получают производители высокотехнологичной продукции.

Почему сырьевики в шоколаде? Рентабельность добывающих компаний — 60%, — подчеркнул парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России следует увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами. Однако, по его словам, для этого необходимо учитывать инфляционные риски и бюджетные расходы.