Мешаю курицу, 2 ложки майонеза и сыр — такие рубленые котлетки выходят нежными и сочными

Мешаю курицу, 2 ложки майонеза и сыр — такие рубленые котлетки выходят нежными и сочными

Когда обычные котлеты уже надоели, выручает этот простой рецепт. Никакой мясорубки и долгого вымешивания фарша не потребуется. Достаточно мелко нарезать куриное филе, добавить несколько простых ингредиентов — и через полчаса на столе появятся румяные, сочные котлетки с аппетитной сырной корочкой.

Главный секрет здесь — майонез и сыр. Майонез помогает куриному мясу оставаться нежным после жарки, а сыр делает вкус более насыщенным и сливочным.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 400 г, яйцо — 1 шт., твердый сыр — 80–100 г, майонез — 2 ст. л., мука — 3–4 ст. л., помидоры черри — 6–8 шт., укроп и зеленый лук — по небольшому пучку, соль и черный перец — по вкусу.

Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками и переложите в миску. Добавьте яйцо, натертый сыр, майонез, измельченную зелень и нарезанные небольшими кусочками помидоры черри. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Частями всыпьте муку. Масса должна получиться густой, чтобы ее было удобно выкладывать ложкой на сковороду.

Разогрейте немного масла на сковороде. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлетки. Идеальная форма здесь не нужна — в этом и есть особенность рубленых котлет.

Готовьте под крышкой на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности курицы.

Личный опыт автора Ольги Шмыревой

Больше всего в этом рецепте нравится то, что курица остается сочной даже после остывания. А благодаря сыру и зелени котлетки получаются настолько ароматными, что к ним часто не нужен даже гарнир. Обычно готовлю сразу двойную порцию — первая исчезает еще со сковороды.