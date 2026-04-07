В Госдуме поддержали увеличение МРОТ

В России следует увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако, по его словам, для этого необходимо учитывать инфляционные риски и бюджетные расходы.

Конечно, я за то, чтобы МРОТ рос более высокими темпами и работающие граждане не оказывались за чертой бедности. Он и сейчас растет выше уровня фактической инфляции. Говоря про серьезный скачок до 60 тыс. рублей, это все нужно обсуждать и, конечно, считать, в том числе оценивать инфляционные риски и понимать серьезные затраты для федерального и регионального бюджетов. Уже есть поручение президента [Владимира Путина] об обеспечении роста МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году, — поделился Нилов.

Он подчеркнул, что этот показатель ежегодно устанавливается федеральным законом как единая величина, влияющая на всю социальную сферу. Кроме того, по словам депутата, уже существует законопроект о введении минимальной почасовой оплаты труда для работников с неполной занятостью.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тыс. рублей. По его словам, это позволит сократить разрыв в зарплатах между различными регионами страны.