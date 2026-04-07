Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:12

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ

Депутат Нилов: МРОТ должен расти более высокими темпами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России следует увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако, по его словам, для этого необходимо учитывать инфляционные риски и бюджетные расходы.

Конечно, я за то, чтобы МРОТ рос более высокими темпами и работающие граждане не оказывались за чертой бедности. Он и сейчас растет выше уровня фактической инфляции. Говоря про серьезный скачок до 60 тыс. рублей, это все нужно обсуждать и, конечно, считать, в том числе оценивать инфляционные риски и понимать серьезные затраты для федерального и регионального бюджетов. Уже есть поручение президента [Владимира Путина] об обеспечении роста МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году, — поделился Нилов.

Он подчеркнул, что этот показатель ежегодно устанавливается федеральным законом как единая величина, влияющая на всю социальную сферу. Кроме того, по словам депутата, уже существует законопроект о введении минимальной почасовой оплаты труда для работников с неполной занятостью.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тыс. рублей. По его словам, это позволит сократить разрыв в зарплатах между различными регионами страны.

Власть
россияне
зарплаты
МРОТ
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Французские истребители Rafale разместили у границ России
Ссора с Гузеевой, мнение о «Натальной карте»: как живет Василиса Володина
Военэксперт раскрыл, как ВСУ поплатились за атаку на сухогруз
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.