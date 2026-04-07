В России предложили увеличить МРОТ более чам в два раза

В России предложили увеличить МРОТ более чам в два раза Депутат Госдумы Миронов предложил поднять МРОТ в России до 60 тыс. рублей

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда до 60 тыс. рублей. По его словам, которые передает РИА Новости, такой шаг позволит уравнять зарплаты во всех регионах страны.

Необходимо поднять МРОТ хотя бы до 60 тыс. рублей, — подчеркнул он.

