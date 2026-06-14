Определен триумфатор регулярного чемпионата НБА Баскетбольный клуб «Нью-Йорк» впервые с 1973 года стал чемпионом НБА

Клуб «Нью-Йорк» в гостях обыграл «Сан-Антонио» со счетом 94:90 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда впервые с 1973 года завоевала чемпионский титул.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Нью-Йорка». Это третий титул в истории клуба — ранее он побеждал в 1970 и 1973 годах.

В регулярном чемпионате «Нью-Йорк» финишировал третьим на Востоке, а в плей-офф последовательно обыграл «Атланту» (4-2), «Филадельфию» (4-0) и «Кливленд» (4-0).

«Сан-Антонио» имел пять чемпионских титулов, последний из которых завоевал в 2014 году. Всего команды встречались в финале дважды: в 1999 году победу праздновал «Сан-Антонио». Прошлогодним чемпионом стала «Оклахома».

Ранее сообщалось, что сборная США одержала победу над командой Парагвая со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В матче забили Фоларин Балоган, отметившийся двумя мячами (31-я минута, 45+5), и Джованни Рейна (90+8). За сборную Парагвая отличился Маурисио (73-я минута), а на 7-й минуте был зафиксирован первый автогол турнира от полузащитника латиноамериканской команды Дамьяна Бобадильи.