Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей

Жительница Саратовской области отдала телефонным мошенникам почти 15 млн рублей, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на МВД России. Злоумышленники позвонили жертве от лица сотрудников ФСБ.

В ходе реализации схемы они сообщили россиянке, что она якобы подозревается в финансировании противоправной деятельности. Женщине предложили отправить все сбережения на «безопасный» счет, чтобы доказать свою непричастность к этому.

Жертва планировала обналичить сбережения в банке, но ей отказали. После этого мошенники убедили ее приехать в Москву и перевести средства через криптообменник. В столице жительница Поволжья отправила на электронный кошелек аферистов 14,9 млн рублей. Эту сумму ей выплатили после гибели сына в зоне СВО. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилой москвич за полгода перевел на счета мошенников все свои сбережения на сумму 31 млн рублей. Мужчина поверил неизвестному злоумышленнику, который выдавал себя за сотрудника МВД. Мошенник напугал пенсионера ложным сообщением о том, что от его имени якобы был совершен перевод денег опасному преступнику.