Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 15:30

Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Саратовской области отдала телефонным мошенникам почти 15 млн рублей, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на МВД России. Злоумышленники позвонили жертве от лица сотрудников ФСБ.

В ходе реализации схемы они сообщили россиянке, что она якобы подозревается в финансировании противоправной деятельности. Женщине предложили отправить все сбережения на «безопасный» счет, чтобы доказать свою непричастность к этому.

Жертва планировала обналичить сбережения в банке, но ей отказали. После этого мошенники убедили ее приехать в Москву и перевести средства через криптообменник. В столице жительница Поволжья отправила на электронный кошелек аферистов 14,9 млн рублей. Эту сумму ей выплатили после гибели сына в зоне СВО. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилой москвич за полгода перевел на счета мошенников все свои сбережения на сумму 31 млн рублей. Мужчина поверил неизвестному злоумышленнику, который выдавал себя за сотрудника МВД. Мошенник напугал пенсионера ложным сообщением о том, что от его имени якобы был совершен перевод денег опасному преступнику.

Регионы
Саратовская область
мошенники
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.