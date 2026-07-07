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07 июля 2026 в 15:54

В Крыму начали восстанавливать электроснабжение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Крыму приступили к восстановлению электроснабжения после аварийных отключений, сообщил каналу «Крым 24» советник главы республики Олег Крючков. Точные сроки окончания работ пока неизвестны.

Он рассказал, что отключения затронули северные и западные территории полуострова. По его словам, специалисты стараются как можно быстрее ликвидировать последствия отключений.

Ранее сообщалось, что атака украинских беспилотников оставила без света несколько населенных пунктов и районов Крыма. Отключение затронуло жителей городов Красноперекопск, Джанкой, Саки, Евпатория, Керчь и частично Евпатории.

До этого сообщалось, что операторы связи активировали режим аварийного роуминга в Крыму и Севастополе, что обеспечивает возможность сохранения связи при отключении электроэнергии на базовых станциях. Данная технология предназначена для повышения стабильности мобильной связи и позволяет устройствам автоматически подключаться к любой доступной сети при временных ограничениях в работе основной системы оператора.

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