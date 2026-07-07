Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Крымская железная дорога сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно. Какие последние новости об этом известны 7 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 7 июля, изменение расписания

Отмена рейсов будет происходить постепенно в течение двух недель. Под отмену попали следующие поезда: № 75/76 Омск — Симферополь, № 141/142 Пермь — Симферополь, № 183/184 Мурманск — Севастополь вместе с прицепной группой из Архангельска, № 193/194 Челябинск — Симферополь, № 67/68 Москва — Симферополь, № 173/174 Москва — Евпатория, № 464/463 Москва — Феодосия, № 97/98 Москва — Симферополь, № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь, № 473/474 Смоленск — Симферополь.

При этом вагоны беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь продолжат курсировать в прежнем объеме.

Уточняется, что, если билет куплен на отмененный поезд, вернуть его нужно там же, где он был приобретен, либо в кассе дальнего следования на железнодорожном вокзале. Стоимость билета возвращается полностью.

Если после отмены рейса потребуется купить новый билет, а прямой маршрут до конечной станции отсутствует, перевозчик советует самостоятельно подобрать пересадку с одного из действующих поездов.

Поезда, не вошедшие в список отмененных, продолжают курсировать по своим маршрутам.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. Утром 7 июля проезд по Крымскому мосту был свободен со стороны Керчи и Тамани.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили и находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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