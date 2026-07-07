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07 июля 2026 в 12:26

Удары по Украине сегодня, 7 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы России 7 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 7 июля

ВС РФ в ночь на 7 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине в восьми областях, рассказал военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровской области за два дня „Герани“ уничтожили три склада „Новой почты“, через которую ВСУ доставляют мелкие военные грузы. Сегодня сгорел склад в Кривом Роге и Новомосковске. Горит очередная АЗС в Днепродзержинске. В Харьковской области, по сообщениям „Нафтогаз Украины“, „Герань-2“ атаковали несколько газодобывающих объектов: зафиксированы пожары, один из объектов выведен из строя. В Полтавской области атакованы два промышленных и объект ж/д инфраструктуры. В Одесской области снова атакован район Затоки и порт Южный. В районе Беляров зафиксирован пожар, как следует из данных карт пожаров NASA», — отметил он.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано порядка 29 ударных эпизодов и серий по военным объектам на Украине в 10 областях, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

«Днепропетровская область — склады, логистика, „Новая почта“, маршруты на Донецкое и Запорожское направления. Одесская область — Затока, ПВО, морская и западная логистика. Харьковская область — газодобыча, БПЛА, железная дорога, ремонтные возможности. Запорожье — КАБ, РСЗО, военный городок, аэропорт, топливо, заправки. Сумы и Черниговская область — приграничная инфраструктура и северный пояс давления. Николаевская и Херсонская области — склады, Очаковское направление, личный состав и техника ВСУ. Полтава — тыловая связка и авиационный контур», — рассказал подпольщик.

По мнению Лебедева, сейчас ВС РФ наносят удары по тем объектам, которые позволяют ВСУ пополнять свои резервы.

«Смысл в том, что Россия продолжает бить по тому, что позволяет Украине воевать завтра: топливо, склады, локомотивы, ремонт, ПВО, БПЛА, подстанции, газ, доставка и маршруты. Фронт стал позиционным. Но по тылам идет медленное вскрытие украинской военной системы», — добавил координатор николаевского подполья.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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