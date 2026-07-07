Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 7 июля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении во вторник, 7 июля: обстановка на фронте сегодня

«На западном фланге Запорожского участка позиционная борьба в районе Степногорска. По переправе ВСУ в районе Веселянки и Григоровки нанесли удар ФАБ, наши дронщики наносят регулярные удары по транспорту противника на дороге Камышеваха — Орехов. Вчера ночью был поражен склад ГСМ в районе Запорожья. На восточном фланге идут бои в районе Любицкого, Долинки, Новоселовки», — пишет военный блогер Олег Царев.

Следователи СК России будут расследовать новые преступления ВФУ в отношении мирных жителей Запорожской области.

«По сообщениям органов исполнительной власти, в Васильевке Запорожской области вследствие атак ВСУ один человек погиб, еще три мирных жителя пострадали», — заявили в СК РФ.

«Два майора» передают, что в полосе наступления ГрВ «Восток» в Запорожской области в районе Новоселовки ВСУ сконцентрировали силы на построении многоэшелонированной обороны.

«В Запорожской области три человека пострадали и один погиб в результате атаки ствольной артиллерии противника по частному сектору города Васильевки. Враг сжег в Приазовском районе 45 гектаров полей, где выращивались пшеница и ячмень», — добавили авторы канала.

«Северный ветер» пишет, что в Запорожье уничтожено местное «гестапо».

«В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник к-н Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам. Еще несколько полицаев получили ранения», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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