Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 7 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 7 июля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Избицкого, Хрипунов, Захаровки, Ольховатки, Григоровки, Колодезного, Новоужвиновки, Макарово и Харькова. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. За сутки „северяне“ продвинулись до 200 метров», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на 11 участках до 900 метров.

«Стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На подступах к Захаровке „северяне“ уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенного. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сел Шевяковка, Бударки и Землянки», — отметил «Северный ветер».

Авторы канала также отметили, что на фоне успешного наступления российских войск в Волчанском районе все чаще появляются кадры уничтожения техники ВСУ FPV-дронами с участков местности, считавшихся некогда тылом украинцев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Так, дорогу между Старым Салтовом и Великим Бурлуком враг еще не так давно активно использовал для переброски живой силы и техники, в том числе на Купянское направление. Допросы пленных показали, что этот путь украинские националисты предпочитали южной дороге, ведущей через Чугуев, из-за меньшего количества блокпостов нацгвардии и военной полиции (ВСП), а также возможности сравнительно беспрепятственного въезда на окраины Харькова, где около окружной дороги они могли продать награбленное имущество жителей области, закупиться наркотиками, а также аморально провести время. Наши операторы FPV-дронов ГВ „Север“ постепенно берут под огневой контроль этот участок фронта», — добавил «Северный ветер».

«Военная хроника» рассказала, что драматичные для украинской армии события разворачиваются в Заосколье.

«Здесь, на стыке ДНР и Харьковской области, у ВСУ начинаются реальные проблемы, решить которые объемом и дронами не выходит. Единственный выход на данный момент — откатиться в район Изюма и окапываться там. Но Сырский, скорее всего, команду на отвод давать не будет, а это значит, что скоро участок севернее Лимана будет зачищен вместе с тем, кто его пока занимает. Тогда пойдет совсем другая игра, поскольку у РФ появится плацдарм, аналогичный Двуреченскому, фронт спрямится и появится возможность начинать большой накат как по Харьковской области, так и в районе Славянска», — подчеркнули авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольховатка, Захаровка, Шевяковка, Григоровка и Белый Колодезь.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и семь автомобилей. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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