Тайный брак, отсутствие ролей, мнение об СВО: как живет Григорий Антипенко

Актер Григорий Антипенко продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Антипенко

Григорий Антипенко родился 10 октября 1974 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.

Популярность ему принесла роль Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Также он снимался в лентах «Талисман любви», «В ожидании чуда», «Она сбила летчика», «Торгсин» и других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

Первую жену Антипенко звали Елена. В 1999 году у них родился сын Александр.

После развода у него были отношения с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Юлией Такшиной. Они прожили вместе шесть лет, у них родились два сына, Федор и Иван. При этом артисты так и не поженились.

«Думала, достаточно того, что живем вместе, растим детей, а остальное — условности, в том числе и штамп. Но признаюсь: сейчас я поняла, что поход в загс говорит о многом. Если партнеры готовы на это, они действительно приняли ответственное решение», — комментировала Такшина «Каравану историй».

В 2019 году Антипенко признался, что женился второй раз и что у него родился четвертый сын — Афанасий. Однако имя избранницы он не раскрыл.

«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью. Но сейчас этот жизненный этап пройден», — рассказал актер.

Григорий Антипенко Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Чем сейчас занимается Антипенко

Григорий Антипенко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Двое на качелях», «Обещание на рассвете» и «Старик и море».

Ближайших кинопремьер с ним не ожидается. Антипенко объяснял свой отказ сниматься в кино сейчас тем, что режиссеры сейчас не предлагают ему сценарии, которые могли бы его зацепить.

«Мне не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей, и сниматься в таких проектах мне не хотелось. Я до сих пор считаю, что мы вернулись в каменный век кинематографа и учимся жить заново», — пояснил он.

Мнение о спецоперации Антипенко не высказывал.

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