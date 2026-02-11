«Не родись красивой», развод, госпитализация: где сейчас Нелли Уварова

Российскую актрису Нелли Уварову, наиболее известную по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. Что об этом известно, развелась ли она с мужем?

Почему Уварову госпитализировали

Telegram-канал Mash написал, что Нелли Уварову госпитализировали с травмой ноги. По информации канала, артистка получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников.

В материале говорится, что 45-летняя актриса неудачно упала на катке. На скорой помощи, пишет канал, Уварову увезли прямо из спорткомплекса.

В публикации сказано, что в марте прошлого года актрисе сняли спицы с руки. По информации канала, у Уваровой был перелом лучевой кости, который заживал больше полутора лет.

Позднее Уварова подтвердила, что получила травму ноги. По ее словам, повреждение незначительное. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что скоро вернется к работе.

«Травма незначительная. Оказали помощь и отпустили домой. Скоро вернусь к работе», — добавила Уварова.

Что известно о личной жизни Уваровой

После выхода сериала «Не родись красивой» Уварову подозревали в романе с партнером Григорием Антипенко, сыгравшим главную мужскую роль. Но Антипенко признавался, что такие девушки не в его вкусе. После сериала у него были отношения с актрисой Юлией Такшиной, сыгравшей секретаршу в «Не родись красивой».

В первый раз Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова. Спустя четыре года они расторгли брак. Уварова говорила, что развод прошел тихо и Сергей продолжил общаться с ее родными.

Позже Нелли вышла замуж за коллегу, актера РАМТ Александра Гришина. У них родились сын и дочь.

В 2021 году Уварова намекнула на развод с мужем. Актриса призналась, что давно не считает супруга авторитетом для себя.

Почему Уварову запомнили как Пушкареву

Несмотря на десятки разноплановых ролей в кино и театре, массовый зритель воспринимает Нелли как актрису из «Не родись красивой». Телекритик Александр Горбунов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что такое часто встречается в киносреде.

«К сожалению, у нас многие актеры и актрисы не раз становились заложниками своих образов. Такое происходит, когда они играют в большом сериальном проекте. В „Не родись красивой“, насколько помню, больше ста серий (200 серий с 2005 по 2006 год. — NEWS.ru), — сказал Горбунов.

Критик отметил, что после успеха проекта Уварова не исчезла с экранов, как многие ее коллеги, например, Мария Берсеньева из «Маргоши» или Елена Корикова из «Бедной Насти», а продолжила развивать карьеру. При этом Нелли, по мнению Горбунова, не боится экспериментировать, берется за необычные роли и предстает в неожиданном свете.

«В сериале „Адаптация“ о „Газпроме“ она сыграла секретаршу главного босса, сексуальную героиню, что было неожиданно, так как ее все помнят по роли дурнушки. Она справилась и сделала это на высоком уровне», — считает Горбунов.

