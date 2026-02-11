Брак с Топаловым, «покушение» на убийство: как живет Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» призналась, что чуть не убила друга. Что об этом известно, как живет с певцом Владом Топаловым?

Почему Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство

Тодоренко рассказала, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Она считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому и решила добавить продукт в чай. Кто-то из комментаторов пошутил, что знаменитость хотела отравить человека.

«Я говорю: „Это психосоматика“. Заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: „Попей чай“. Он говорит: „О, вкусный какой, хороший“», — рассказала Тодоренко.

После чаепития телеведущая уехала, а у ее знакомого начало сильно опухать лицо. Позже он прислал ей фотографию и сообщил, что у него развился отек Квинке и спросил, не было ли в напитке меда.

«Я чувствовала себя просто жутко», — призналась она.

Что известно о личной жизни Тодоренко

Регина Тодоренко с 2019 года состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Незадолго до свадьбы, в декабре 2018 года, у пары родился сын Михаил. В июле 2022 года артисты во второй раз стали родителями — мальчика назвали Мирослав.

В сентябре 2025 года Тодоренко родила третьего сына. Ему дали имя Федор.

Певица Наталья Подольская намекнула на проблемы в отношениях Тодоренко и Топалова, после того как телеведущая написала в соцсетях о том, что осталась одна с тремя детьми и очень тяжело переживает происходящее в жизни. Тогда появились слухи о возможном разводе пары.

«Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же», — сообщила Подольская.

В каких скандалах была замечена Тодоренко

В 2019 году Регина поделилась откровениями с Ксенией Собчак в интервью. Она рассказала о закулисье шоу «Орел и решка», раскрыв, что многие вещи не покупались по золотой карте, а делались по бартеру. Позднее Регина попыталась исправить ситуацию, заявив, что «ляпнула не подумав».

23 апреля 2020 года в видеоинтервью Тодоренко осудила жертв домашнего насилия, спросив, что они сделали, чтобы их не били мужья. После этого у Регины отобрали титул «Женщина года», которым ее наградил журнал Glamour. Бренды разорвали рекламные контракты с Тодоренко. Телезвезде пришлось долго извиняться. Вместе с благотворительным фондом она даже сняла фильм о жертвах домашнего насилия. Постепенно об этом скандале все забыли.

Позже ведущая начала работу над сказкой под названием «Регина путешественница». Для этого она привлекла литературного редактора, который должен был помочь ей оформить мысли в текст. Первоначально она обратилась к Дарине Мишиной, но их сотрудничество не сложилось из-за отсутствия трудового договора. После публикации книги Дарья рассказала, что якобы Регина использовала ее наработки без выплаты вознаграждения.

В 2023-м Мишина подала в суд на Тодоренко, требуя свой гонорар и оплату судебных издержек. Но проиграла. В 2025 году Регина проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной и к СМИ.

