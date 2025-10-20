Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:51

Подольская пролила свет на слухи о разводе Тодоренко и Топалова

Подольская намекнула на проблемы в семье Тодоренко и Топалова

Певец Влад Топалов и его супруга, актриса и телеведущая Регина Тодоренко на премьере фильма «Елки 10» Певец Влад Топалов и его супруга, актриса и телеведущая Регина Тодоренко на премьере фильма «Елки 10» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская намекнула на проблемы в отношениях между Региной Тодоренко и Владом Топаловым. Месяц назад они вновь стали родителями – на свет появился их третий сын. Однако на днях молодая мама написала в соцсетях о том, что осталась одна с тремя детьми и очень тяжело переживает происходящее в жизни. В беседе с KP.RU. Подольская косвенно подтвердила проблемы в семье друзей.

Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же: твой пучок на голове, какая-нибудь майка растянутая, чтобы быстро можно было грудь достать, чтобы покормить малыша. Конечно, от этого устаешь, — заявила Подольская.

Ранее мировой суд Москвы назначил предварительное слушание по бракоразводному процессу блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) на 28 октября 2025 года. Информация о разводе пары появилась в Сети 6 октября. Оксана с Джиганом воспитывают четверых детей.

