Подольская пролила свет на слухи о разводе Тодоренко и Топалова

Певица Наталья Подольская намекнула на проблемы в отношениях между Региной Тодоренко и Владом Топаловым. Месяц назад они вновь стали родителями – на свет появился их третий сын. Однако на днях молодая мама написала в соцсетях о том, что осталась одна с тремя детьми и очень тяжело переживает происходящее в жизни. В беседе с KP.RU. Подольская косвенно подтвердила проблемы в семье друзей.

Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же: твой пучок на голове, какая-нибудь майка растянутая, чтобы быстро можно было грудь достать, чтобы покормить малыша. Конечно, от этого устаешь, — заявила Подольская.

