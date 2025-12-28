Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:10

Границу России перед Новым годом «штурмуют» гости из ЕС

В Нарве зафиксированы предновогодние очереди на въезд в Россию

Очередь на пограничном переходе в Нарве, Эстония Очередь на пограничном переходе в Нарве, Эстония Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В предновогодние дни на границе с Эстонией образовались многокилометровые очереди на въезд в Россию, передает РБК. У КПП Нарва-1 время ожидания растянулось на несколько часов. Люди вынуждены стоять на улице по пять — девять часов без укрытий, тепла и понятного порядка прохождения границы.

Такие условия вынудили отчаявшихся путешественников создать петицию с требованием обеспечить человеческие условия ожидания. Авторы инициативы разместили обращение на платформе Change.org. Они требуют установить навесы для ожидающих и внедрить электронную очередь. По их словам, проблема носит системный характер и обостряется каждый год в праздничные периоды, а не является разовым наплывом.

В тексте петиции условия у пункта пропуска названы гуманитарной зоной позора Евросоюза. Авторы утверждают, что среди ожидающих регулярно оказываются семьи с детьми, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Ранее уже сообщалось, что на границе между Эстонией и Россией образовались километровые очереди. Сотни жителей хотят встретить рождественские и новогодние праздники в РФ вместе с родственниками. Многие люди заранее взяли отпуск для этой поездки. Эстонские пограничники при этом получили указания не торопиться с пропуском граждан на российскую территорию. Ожидающие вынуждены организовывать списки и по очереди согреваться в близлежащих торговых центрах и кафе.

Нарва
Эстония
границы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
«Он никогда не отмоет»: россиянка 25 лет доказывает невиновность в убийстве
ВМС США приняли неожиданное решение по кораблям в Средиземном море
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.