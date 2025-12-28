Границу России перед Новым годом «штурмуют» гости из ЕС В Нарве зафиксированы предновогодние очереди на въезд в Россию

В предновогодние дни на границе с Эстонией образовались многокилометровые очереди на въезд в Россию, передает РБК. У КПП Нарва-1 время ожидания растянулось на несколько часов. Люди вынуждены стоять на улице по пять — девять часов без укрытий, тепла и понятного порядка прохождения границы.

Такие условия вынудили отчаявшихся путешественников создать петицию с требованием обеспечить человеческие условия ожидания. Авторы инициативы разместили обращение на платформе Change.org. Они требуют установить навесы для ожидающих и внедрить электронную очередь. По их словам, проблема носит системный характер и обостряется каждый год в праздничные периоды, а не является разовым наплывом.

В тексте петиции условия у пункта пропуска названы гуманитарной зоной позора Евросоюза. Авторы утверждают, что среди ожидающих регулярно оказываются семьи с детьми, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Ранее уже сообщалось, что на границе между Эстонией и Россией образовались километровые очереди. Сотни жителей хотят встретить рождественские и новогодние праздники в РФ вместе с родственниками. Многие люди заранее взяли отпуск для этой поездки. Эстонские пограничники при этом получили указания не торопиться с пропуском граждан на российскую территорию. Ожидающие вынуждены организовывать списки и по очереди согреваться в близлежащих торговых центрах и кафе.