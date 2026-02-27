Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой

Польша может не впускать россиян даже с действующей шенгенской визой, заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш. По его словам, цель поездки, в том числе туристическая, деловая или частная, в этой ситуации не имеет значение.
В сентябре 2022 года польские власти закрыли въезд для большинства категорий граждан Российской Федерации, даже если у них есть действующая шенгенская виза, — сказал Ордаш.
Временный поверенный напомнил, что с 2023 года закрыт въезд в Польшу на автомобилях, зарегистрированных в России. Он отметил, что дополнительные препятствия создали для представителей гражданского общества РФ, которые, в частности, участвуют в мероприятиях ОБСЕ.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что интерес граждан России к получению шенгенских виз снизился. Он пояснил, что возобновление приема заявлений в августе 2025 года было обусловлено законодательством Шенгенской зоны и решениями Евросоюза, обязывающими рассматривать ходатайства в правовом поле.