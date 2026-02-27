Москвичка пыталась спасти мальчика от пьющей матери, но попала под удар Москвичку избили после попытки спасти мальчика от пьющей матери

Жительница Москвы пыталась защитить соседского ребенка от его матери-алкоголички, однако та напала на нее, передает Telegram-канал 112. По словам пострадавшей, женщина практически не заботится о ребенке.

По информации канала, конфликт произошел 23 февраля. Москвичка приютила мальчика, который весь день не мог попасть в свою квартиру и замерз на улице. После этого она обратилась за помощью в соответствующие органы. На следующий день разъяренная мать ребенка вломилась в квартиру женщины и нанесла ей побои. В результате пострадавшая подала заявление в полицию.

Ранее в Саратове задержали 66-летнюю женщину, которая ранила сожителя младшей сестры. Инцидент произошел во время застолья в честь Дня защитника Отечества. Пострадавшего 62-летнего мужчину госпитализировали. Подозреваемая действовала из-за личной неприязни, возникшей после отказа в проявлении взаимных чувств.

До этого в Екатеринбурге женщина напала на годовалую девочку на улице Молотобойцев. По словам матери пострадавшей, соседка вела себя агрессивно и ударила ребенка поводком. У девочки зафиксированы травмы, родители обратились в полицию. В УМВД Екатеринбурга подтвердили факт обращения и начали проверку.