Замгубернатора Челябинской области уволили на фоне дела о взятке

Задержанный по делу о взятке в 1,88 млн рублей заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик уволен с занимаемой должности, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Басманный районный суд Москвы 13 февраля избрал Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление подписано, оно будет опубликовано на портале правовой информации, — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. По информации источников, чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.

До этого в отношении замгубернатора, главы Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело о взятке. Сотрудники регионального УФСБ России задержали чиновника при получении 27 млн рублей. Кушнарев был назначен заместителем губернатора и министром транспорта Ростовской области в июне 2024 года. До этого он был депутатом Госдумы.

Изначально в отношении Кушнарева возбудили дело о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал его на два месяца. По данным силовиков, у него изъяли пистолет кольт.