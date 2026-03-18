В США рассказали о переполохе в Белом доме из-за демарша главы NCTC WSJ: Белый дом не ожидал, что глава NCTC Кент объявит о своей отставке публично

В Белом доме не ожидали, что директор Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозеф Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к ситуации. В связи с этим было принято решение нейтрализовать противника на политическом поле — в частности, советники президента США Дональда Трампа начали открыто критиковать Кента.

Многие помощники Белого дома не ожидали, что Кент объявит о своей отставке публично, на правительственном бланке, чтобы это увидел весь мир, — отметил он.

Ранее ушедший в отставку Кент заявил, что начатая американцами война на Ближнем Востоке из-за давления Израиля похожа на кампанию, которая привела США к боевым действиям в Ираке. По его мнению, нынешние действия Белого дома противоречат национальным интересам Вашингтона.

