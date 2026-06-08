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08 июня 2026 в 11:07

«Усиливают недоверие»: в МИД Ирана высказались о контактах с США

МИД Ирана сообщил об усилении недоверия в переговорах с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран продолжает обмениваться сообщениями с США, заявил представитель МИД республики Эсмаил Багаи на пресс-конференции. Однако, по его словам, которые передает ТАСС, недавние события усиливают взаимное недоверие.

Эти события определенно усиливают недоверие. Уже сейчас мы ведем обмен сообщениями с американской стороной в условиях очень сильной подозрительности. То, что произошло за последние 24 часа, лишь еще больше усугубит эту неблагоприятную ситуацию в дипломатическом процессе, — сказал Багаи.

Иран выпустил ракеты по северным районам Израиля, однако израильские военные заявили, что все они были перехвачены. До этого Израиль нанес удар по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута, а затем Армия обороны Израиля в ответ на последующие атаки нанесла серию ударов по территории Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут высадить спецназ на иранской территории в случае провала дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Также он уточнил, что рассматривает два варианта развития событий: либо прямое вторжение для решения задач, не достигнутых военным путем ранее, либо сохранение блокады Ирана.

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