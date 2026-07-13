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13 июля 2026 в 11:11

В Иране одним словом ответили на запрос со стороны МАГАТЭ

Иран не согласился на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ

Исмаил Багаи Исмаил Багаи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны Международного агентства по атомной энергии, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывал на скорое предоставление доступа к иранским объектам, передает РИА Новости.

Нет, — сказал Багаи.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что полноценное присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время маловероятно. По его словам, возможны отдельные визиты на некоторые объекты, включая АЭС «Бушер», которая не пострадала в результате американо-израильских атак.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация с середины июля может начать возвращать специалистов на АЭС «Бушер» в Иране, если обстановка в районе станции останется спокойной. По его словам, график и регламенты возвращения российских экспертов согласованы с соответствующими силовыми структурами.

Прежде бывший президент США Барак Обама считал, что новая договоренность нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с Тегераном вряд ли кардинально отличалась от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Экс-политик отметил, что любая будущая сделка не будет значительно отличаться от СВПД, которую заключил он.

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