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08 июля 2026 в 08:31

Россия оценила перспективы доступа МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана

Ульянов: полноценного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране не будет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полноценное присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время маловероятно, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, возможны отдельные визиты на некоторые объекты, включая АЭС «Бушер», которая не пострадала в результате американо-израильских атак.

Думаю, что в ближайшее время рассчитывать на появление инспекторов МАГАТЭ в Иране не приходится. Могут быть визиты на некоторые объекты, типа атомной электростанции «Бушер», которые не пострадали от американо-израильских атак. Но полноценного присутствия в ближайшее время не будет, — сказал он.

Ульянов также заявил, что заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о возможном возвращении инспекторов основаны на техническом мандате организации, но не учитывают текущую ситуацию. Ранее Гросси выразил надежду, что специалисты агентства смогут получить доступ к объектам в Иране в течение нескольких недель.

Ранее Ульянов заявил, что Россия намерена обсудить с Гросси атаки на Энергодар во время предстоящей встречи в Калининграде. По его словам, действия Киева являются абсолютно недопустимыми.

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