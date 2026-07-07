Ульянов раскрыл ключевую тему встречи с главой МАГАТЭ

Россия намерена обсудить с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси атаки на Энергодар во время предстоящей встречи в Калининграде, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, действия Киева являются абсолютно недопустимыми, передает РИА Новости.

Что касается тем, которые будут обсуждаться, то это волнующие каждую из сторон вопросы применительно к безопасности Запорожской АЭС. Каждая сторона — и российская, и сторона МАГАТЭ — вправе поднимать любые вопросы. Нас сейчас больше всего волнует то, что начиная с конца апреля украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар, где проживают атомщики и члены их семей, — отметил Ульянов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что агентство могло бы указать на виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии «неопровержимых доказательств». Он отметил, что в условиях вооруженного конфликта установить ответственность за подобные инциденты бывает крайне сложно из-за различных версий сторон. По словам Гросси, при использовании беспилотников и современных средств поражения анализ обломков не всегда позволяет достоверно определить источник атаки.