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06 июля 2026 в 17:39

В Росатоме приготовились к возвращению в Иран

Росатом может начать возвращать специалистов на АЭС в Иране

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росатом с середины июля может начать возвращать специалистов на АЭС «Бушер» в Иране, если обстановка в районе станции останется спокойной, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, график и регламенты возвращения российских экспертов согласованы с соответствующими силовыми структурами.

На АЭС «Бушер» сейчас обстановка спокойная. Поэтому, если она не изменится, то мы с середины июля начнем восстанавливать численность сотрудников, — сообщил Лихачев.

Ранее Лихачев заявил, что государственная корпорация «Росатом» не планирует возвращать российских специалистов на атомную электростанцию «Бушер» в Иране. Он также сообщил, что руководство не будет торопиться с решением, пока не получит абсолютных гарантий защиты их жизней.

До этого Росатом возобновил работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС «Бушер». Лихачев уточнил, что оборудование для энергоблока изготавливается в плановом порядке, но возвращать российский персонал на площадку в полном объеме пока преждевременно.

Мир
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Алексей Лихачев
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