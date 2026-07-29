Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:12

«Одна из лучших»: Нетаньяху оценил встречу с Трампом

Нетаньяху заявил об успешных переговорах с Трампом

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Встреча с президентом США Дональдом Трампом была отличной, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News. По его словам, в ходе переговоров обсуждались общие цели, среди которых — недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Беседа прошла во вторник, 28 июля, в Овальном кабинете Белого дома.

Я провел отличную встречу с президентом Трампом. <…> Одна из лучших встреч с президентом США, — заявил Нетаньяху.

Ранее Трамп признал наличие небольших разногласий с премьер-министром Израиля по иранской проблематике. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на указанные нюансы, их общие позиции по данному вопросу остаются весьма близкими.

До этого СМИ писали, что Трамп пока отказался от планов резко усилить военную операцию против Ирана после предупреждений советников о серьезных рисках. Одной из главных причин стало стремительное истощение запасов ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО на Ближнем Востоке. Помимо этого, в Белом доме всерьез опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

Мир
Израиль
США
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Владимире подростки создали экстремистскую группу и нападали на мужчин
В РФС заявили о невозможности проведения ЧМ по футболу без Европы
В ЦИК назвали число кандидатов на выборы глав регионов России
Стало известно о первой жертве ракетного удара по предприятию в Кирове
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
В США заявили о готовящемся визите Уиткоффа и Кушнера в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.