«Одна из лучших»: Нетаньяху оценил встречу с Трампом Нетаньяху заявил об успешных переговорах с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом была отличной, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News. По его словам, в ходе переговоров обсуждались общие цели, среди которых — недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Беседа прошла во вторник, 28 июля, в Овальном кабинете Белого дома.

Я провел отличную встречу с президентом Трампом. <…> Одна из лучших встреч с президентом США, — заявил Нетаньяху.

Ранее Трамп признал наличие небольших разногласий с премьер-министром Израиля по иранской проблематике. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на указанные нюансы, их общие позиции по данному вопросу остаются весьма близкими.

До этого СМИ писали, что Трамп пока отказался от планов резко усилить военную операцию против Ирана после предупреждений советников о серьезных рисках. Одной из главных причин стало стремительное истощение запасов ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО на Ближнем Востоке. Помимо этого, в Белом доме всерьез опасаются дальнейшей эскалации конфликта.