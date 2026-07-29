Родила мальчика в унитаз и выкинула: мать мертвого младенца нашли по ДНК

Полиция нашла женщину, которая выбросила тело младенца в мусорный контейнер в Хасавюрте. Девушка долгое время скрывала беременность от родственников, а после родов четыре месяца скрывалась в другом регионе. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Труп в черном платье

26 марта 2026 года в Хасавюрте на территории свалки в районе Аркабаш был найден труп новорожденного мальчика. Тело было завернуто в черное платье.

«Стали изучать то, что находилось рядом местом, где было найдено тело малыша. Коробки с этикетками и подписями адресов, обрывки документов, упаковки продуктов с ценниками и названиями магазинов. Так удалось выяснить район, откуда были вывезены на свалку отходы. Далее установили машины и опросили водителей: кто, откуда и в какое время вывозил мусор. Установили маршруты и локации. Круг сузился до нескольких улиц», — рассказали в главке.

Чтобы скорее найти мать младенца, полиция объявила вознаграждение — 500 тыс. рублей за любую информацию, которая поможет следствию.

«Не было ни одной зацепки, но сотрудники УУР МВД Дагестана совместно с экспертами-криминалистами ЭКЦ МВД Дагестана и полицейскими Хасавюрта сделали невозможное возможным», — рассказали в УМВД Дагестана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать нашли по ДНК

На помощь сыщикам пришли генетики. Для этого пришлось организовать массовый сбор биоматериала у жителей близлежащих районов. При этом исследовали именно мужчин, поскольку их меньше и через их ДНК спокойно можно было выйти на дочь, мать или сестру.

Ключевой зацепкой стало совпадение ДНК одного из местных мужчин с генотипом погибшего мальчика, подтвердившее родство по линии «дедушка — внук». В разработку был взят круг родственников мужчины.

Вскоре оперативники вышли на одну из восьми дочерей этого человека. Как выяснилось позже, скрываясь от следствия, она успела уехать в Астрахань, откуда была экстрадирована обратно в республику. 28 июля следователи подтвердили, что будут ходатайствовать об аресте женщины.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Младенец упал в унитаз

На допросе у следователя девушка призналась, что родила малыша дома. При родах он упал в унитаз.

«Рожала дома, в туалете. После этого пыталась вести себя спокойно, будто ничего не произошло. Я его родила, он упал в унитаз. Толком не помню, я была в шоковом состоянии, я боялась, что меня дома спалят, укутала его, завернула в платье, положила в пакет и завязала его. Живу с мамой, папой, сестрой и дочкой. Они не в курсе беременности были. Я не думала, что дойдет до такого. Отец ребенка не знал. Я никому не говорила», — призналась задержанная.

Против девушки завели уголовное дело по статье об убийстве новорожденного матерью.

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