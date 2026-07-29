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29 июля 2026 в 11:41

«Нельзя исключать»: раскрыто, с чем может столкнуться Telegram из-за Дурова

IT-эксперт Зыков: ограничения против Telegram могут усилить из-за дела Дурова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ограничения в отношении Telegram в России могут быть усилены после предъявления его основателю Павлу Дурову обвинений в содействии терроризму, заявил в беседе с РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в РФ.

С учетом последних событий нельзя исключать дальнейшего усиления ограничений. Например, впоследствии перебросить статус экстремистской организации и на сам Telegram, — отметил специалист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что Дуров может избежать преследования в России после обвинений в содействии террористической деятельности, если подпишет контракт с Минобороны для участия в СВО. Парламентарий уточнил, что атлетичное телосложение бизнесмена позволит ему хорошо справиться со службой.

До этого стало известно о начале процедуры объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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