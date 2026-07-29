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29 июля 2026 в 12:20

Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу

Химик Дорохов: греть пищу можно в специальных контейнерах для микроволновки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Греть пищу можно только в специальных контейнерах для микроволновой печи, рассказал RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что материал, который не рассчитан на воздействие температур, может деформироваться и терять прочность.

Обычно производители обозначают возможность использования контейнера в микроволновой печи специальной маркировкой — значком в виде микроволновки или надписью Microwave Safe. Такая посуда проходит испытания на устойчивость к нагреву в предусмотренных условиях эксплуатации, — рассказал Дорохов.

Химик подчеркнул, что греть контейнер в микроволновке без соответствующей пометки не стоит. По его словам, также запрещено разогревать еду в заводской упаковке.

Ранее технолог Ксения Кузнецова рассказала, что размораживание курицы в микроволновке часто приводит к появлению серой зоны — когда одна часть продукта прогревается до бактериологически опасной температуры, а другая остается замороженной. Употребление такой пищи чревато отравлением и другими проблемами со здоровьем.

Здоровье
контейнеры
микроволновки
еда
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