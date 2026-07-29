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29 июля 2026 в 12:32

Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки

Роскачество: молодые кабачки хранятся до двух недель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Молодые кабачки лучше употребить в пищу в течение двух недель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Такие плоды быстро потеряют вкус даже в холодильнике.

Более зрелые плоды с плотной кожурой при соблюдении правильных условий могут сохранять свежесть до четырех-пяти месяцев, — сообщили в ведомстве.

Оптимальные параметры для хранения — температура от четырех до 10 градусов и влажность около 75%. В холодильнике кабачки держат в отсеке для овощей, завернув в бумагу или перфорированный пакет.

Ранее гастроэнтеролог Софья Кардашова рассказала, что перед покупкой арбузов и дынь следует внимательно осматривать их на наличие вмятин и повреждений. Она посоветовала приобретать эти плоды не раньше середины июля и только целиковые.

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