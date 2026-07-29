В первом полугодии базовые продукты подешевели на 10,4% АКОРТ: картофель в России подешевел на 36,9% за полгода

Розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях в первом полугодии 2026 года снизились на 10,4% год к году, а картофель подешевел на 36,9%, сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов. Подешевели 19 из 25 продовольственных товаров «первой цены», передает РИА Новости.

Базовые социально значимые продукты в первом полугодии 2026 года подешевели на 10,4% год к году. Наиболее заметно в торговых сетях подешевели 19 из 25 продовольственных товаров «первой цены»: картофель подешевел на 36,9%, — сказал Богданов.

В первом полугодии также заметно подешевели свекла (на 35,6%), рис и капуста (на треть), лук (на 26,1%). В топ-10 подешевевших товаров «первой цены» вошли сливочное масло, соль, свинина, мука и морковь, а в пределах 10% снизились цены на черный чай, вермишель, яйца, подсолнечное масло, молоко, сахар и баранину.

Богданов также добавил, что средняя наценка торговых сетей на эти продукты в первом полугодии составила 1,2% и последовательно снижалась с начала года: в апреле она достигла рекордного минимума в 0,5%, в мае опустилась до 0,3%, а в июне впервые стала отрицательной — минус 1%.

Отмечается, что с отрицательной наценкой в первом полугодии продавались 13 из 25 социально значимых товаров; например, морковь реализовывалась на 22% дешевле закупочной стоимости, также в этот список вошли капуста, гречка, свекла, лук, яйца, рис и говядина.

Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что средняя розничная цена красной икры в России в первой половине 2026 года оказалась на 1–1,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В июне килограмм деликатеса стоил в среднем 9414 рублей.