Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни Врач Кардашова посоветовала осматривать арбузы и дыни перед их покупкой

Перед покупкой арбузов и дынь следует внимательно осматривать их на наличие вмятин и повреждений, напомнила в беседе с «Вестями Подмосковья» гастроэнтеролог Софья Кардашова. Она посоветовала приобретать эти плоды не раньше середины июля и только целиковые. Крайне важно покупать продукцию в проверенных магазинах, а не на улице, тем более у дорог.

Арбузы и дыни, продаваемые вдоль проезжей части, могут впитывать вредные вещества из выхлопных газов. Несоблюдение гигиены при организации торговли или хранения может привести к заражению кишечной палочкой, стафилококком, сальмонеллой. В сочную мякоть патогенные бактерии попадают через грязные руки, ножи, а также повреждения на кожуре. Не стоит приобретать нарезанные части плодов. Дыни и арбузы необходимо тщательно мыть и хранить в холодильнике, — порекомендовала Кардашова.

Она отметила, что покупатели вправе попросить у продавцов сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Врач также предостерегла от сочетания дынь с другими продуктами во избежание брожения.

Ранее уролог-андролог Тимур Бицоев заявил, что злоупотребление арбузами не улучшит работу почек, а, напротив, дополнительно нагрузит мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы. Он отметил, что этот продукт не способствует растворению и выведению сформировавшихся камней в этом органе. Более того, обилие арбузов в рационе чревато усилением мочеотделения, а это грозит закупоркой мочеточника и приступом почечной колики.