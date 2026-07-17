Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах

Злоупотребление арбузами не улучшит работу почек, а напротив дополнительно нагрузит мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы, предупредил в беседе с RT уролог-андролог Тимур Бицоев. Он отметил, что этот продукт не способствует растворению и выведению сформировавшихся камней в этом органе. Более того обилие арбузов в рационе чревато усилением мочеотделения, а это грозит закупоркой мочеточника и приступом почечной колики.

Распространенное заблуждение заключается в том, что чем больше съесть арбуза, тем лучше для почек. На самом деле чрезмерное употребление создает дополнительную нагрузку на мочевыделительную и сердечно-сосудистую систему. Особенно осторожными следует быть людям с хронической болезнью почек, выраженной сердечной недостаточностью, тяжелой артериальной гипертонией и заболеваниями, при которых врач ограничил объем потребляемой жидкости, — отметил Бицоев.

Он добавил, что такие плоды содержат обилие природных сахаров, что создает риски для людей с диабетом, преддиабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена. По мнению врача, в профилактике мочекаменной болезни нужно делать акцент не на употребление арбузов, а на поддержание водного баланса в течение суток.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций. Специалист подчеркнул, что при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.