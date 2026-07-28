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28 июля 2026 в 15:08

Чеснок не засохнет до весны: дачный секрет правильной сушки после уборки урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чеснок может спокойно пролежать до весны и сохранить вкус, если правильно подготовить его после уборки. Одна ошибка при сушке способна быстро испортить даже крепкие головки.

После выкопки чеснок нельзя оставлять под открытым солнцем. Прямые лучи могут вызвать ожоги на зубчиках, из-за чего появляются повреждения и повышается риск гниения. Сразу после сбора урожай нужно перебрать и отправить на сушку в темное, хорошо проветриваемое место.

Разложите головки в один слой под навесом или в сухом помещении. Важно, чтобы воздух свободно проходил между луковицами. Обычно чесноку хватает 6–8 дней при температуре около 25–30 градусов, чтобы подготовиться к долгому хранению.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что аккуратная сушка помогает сохранить чеснок плотным и ароматным. Дополнительно перед закладкой на хранение стоит убрать поврежденные головки — они могут испортить весь запас.

Ранее сообщалось, что летом деревья на даче часто страдают от жары и нехватки влаги, особенно молодые саженцы. Но есть простой способ помочь растениям пережить засуху без ежедневного полива.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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