Джем, желе и компот: 3 хита из красной смородины

Лето дарит массу ярких вкусов, и один из самых запоминающихся — это красная смородина. Ее упругие прозрачные ягоды словно светятся изнутри и наполнены солнечной энергией. Но главное — это невероятная польза и тот самый освежающий, кисловато-сладкий акцент, который она привносит в любую выпечку или десерт. Самое время закатать пару-тройку баночек, чтобы и зимой было чем побаловать домашних. Мы подобрали три проверенных и простых рецепта из красной смородины: наваристое желе, нежный джем и бодрящий компот.

Классическое желе из красной смородины

Этот десерт по праву считается королем среди заготовок — он получается упругим, прозрачным и очень красивым. Весь секрет в природном пектине, которого в этих ягодах с избытком, поэтому никаких загустителей не понадобится. Желе из красной смородины отлично смотрится на праздничном столе, его можно намазывать на утренние тосты или использовать как прослойку для бисквитов.

Калорийность: примерно 236 ккал на 100 г.

Полезные свойства: в смородине больше витамина С, чем в цитрусовых, а еще она щедра на калий и витамин А. Пектины мягко очищают организм и помогают поддерживать нормальный уровень холестерина.

Ингредиенты:

смородина красная свежая — 1,5 кг;

сахарный песок — 1,5 кг.

Как приготовить:

Переберите ягоды, удалите все веточки, листья и испорченные экземпляры, затем тщательно ополосните водой. Переложите смородину в просторную кастрюлю, засыпьте сахаром и разомните толкушкой 3-4 минуты, чтобы выделился сок. Включите сильный нагрев и доведите массу до бурного кипения. Не забывайте мешать и снимать пену — ее будет довольно много. Проварите ровно 6–8 минут, затем снимите с плиты. Горячую ягодную смесь пропустите через мелкое сито, чтобы отделить шкурки и косточки. Должен остаться только чистый густой сок. Разлейте его по стерилизованным баночкам и оставьте их открытыми при комнатной температуре — так желе схватится быстрее и равномернее. Закрывать крышками можно только после полного остывания.

Классическое желе из красной смородины Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нежный джем из красной смородины

Если вы любите плотные однородные текстуры, этот рецепт точно для вас. Джем из красной смородины получается густым, бархатистым и просто создан для того, чтобы стать главным дополнением к блинчикам, оладьям или свежему багету. Готовится он чуть дольше, но результат стоит того.

Калорийность: около 258 ккал на 100 г.

Полезные свойства: практически все витамины и антиоксиданты сохраняются даже после варки, так что баночка джема — это еще и поддержка иммунитета в холодное время года.

Ингредиенты:

смородина красная — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода фильтрованная — 200 мл.

Пошаговый рецепт:

Ягоды переберите, удалив мусор, и промойте под проточной водой. Дайте жидкости полностью стечь. В кастрюле вскипятите воду, засыпьте смородину и томите на медленном огне примерно 5 минут — за это время ягоды станут мягкими и начнут лопаться. Снимите емкость с огня и перетрите содержимое через сито, чтобы получить гладкое однородное пюре без единой косточки. Всыпьте сахар, хорошо перемешайте деревянной лопаткой и снова поставьте на плиту. Дождитесь кипения, затем убавьте огонь до самого минимума и варите около получаса. Периодически помешивайте, чтобы джем не пригорел. Готовность проверьте каплей на холодном блюдце: если она не расплывается и держит форму, можно выключать. Горячий джем расфасуйте по стерильным банкам, герметично закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте под пледом до полного остывания.

Нежный джем из красной смородины Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бодрящий компот из красной смородины

А этот вариант — спасение для тех, кто любит зимой открыть баночку ароматного напитка и вспомнить жаркое солнце. Компот из красной смородины готовится максимально просто, практически без хлопот, и получается ярким, слегка терпким и очень освежающим. Вкусным он будет и из свежих, и из замороженных ягод.

Калорийность: примерно 128 ккал на 100 мл.

Полезные свойства: богат витамином С, который поддерживает защитные силы организма, а органические кислоты в составе улучшают пищеварение и аппетит.

Ингредиенты (на стандартную банку 3 литра):

смородина красная — 500 г;

сахар — 300 г;

вода питьевая — 2,5 литра.

Приготовление шаг за шагом:

Банку и крышку тщательно вымойте с содой и простерилизуйте любым удобным способом. Ягоды переберите, ополосните и дайте им обсохнуть прямо на полотенце. Небольшие веточки можно не убирать — они дадут дополнительный аромат. Насыпьте подготовленную смородину в банку. В отдельной кастрюле смешайте воду с сахаром, доведите до кипения и проварите сироп минуты 3-4, чтобы кристаллы полностью разошлись. Залейте ягоды горячим сиропом до самого верха. Сразу закатайте крышкой, переверните банку донышком вверх и укутайте теплым одеялом. Оставьте так до полного остывания — это дополнительная стерилизация и залог долгого хранения.

Заготовить красную смородину на зиму — это не просто кулинарная традиция, а отличный способ сохранить частичку лета в каждой баночке. Сделайте желе для настроения, джем — для завтраков, а компот — для теплых семейных вечеров. Все три рецепта проверены временем, подходят даже новичкам и гарантируют вкусный результат. Попробуйте, и вы увидите, как легко превратить обычный урожай в маленькие кулинарные сокровища, которые будут радовать вас до следующего лета!

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