Политолог объяснил, почему Зеленский выступил против стран Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против Ирана и Ирака, чтобы заручиться поддержкой коллективного Запада, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Однако, по его словам, для украинского политика эта игра закончится крайне печально.

Украина под руководством Зеленского пытается представить себя глобальным игроком, союзником США и коллективного Запада. Поэтому они влезают в Африку, где выступают сторонниками тех, кого поддерживают французы. Они помогают господину [Эммануэлю] Макрону (президент Франции. — NEWS.ru) вернуть былое влияние Франции, плюс предлагают другим странам использовать свой опыт, наработанный в ходе СВО. Также и с Ближним Востоком: вспомните, Киев же предлагал свои услуги по защите от беспилотников. [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) сначала сказал, что Зеленский — последний, у кого он хотел бы просить совета или помощи. Потом, видимо, ситуация стала меняться, — высказался Светов.

Он напомнил, что американцы обсуждают возможность сотрудничества с Украиной в производстве БПЛА. По словам эксперта, Зеленский, чувствуя поддержку, позволил себе резкие высказывания в адрес Ирана, обвиняя его в помощи России. Затем, добавил политолог, Киев перешел от слов к делу, о чем свидетельствует атака на иранский танкер в Каспийском море.

Это игра Зеленского на повышение престижа — и собственного, и своей страны. Вроде как результат есть: из администрации Трампа пошли утечки, что тот стал гораздо лучше относиться к президенту Украины. Появились разговоры о том, чтобы передать Киеву лицензии на производство ракет для комплекса Patriot, и так далее. В этих играх маленький мальчик-попрошайка пытается играть в большого гиганта, который всем может помочь. Эта игра закончится печально. Им попользуются и выбросят, — заключил Светов.

Ранее советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил о задержании боевиков, которых власти подозревают в работе на Украину. Чиновник не раскрыл, какие именно объекты подверглись атакам.