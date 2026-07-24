Готовлю джем из крыжовника с яблоком и корицей — густой, с пряным ароматом, как у бабушки и без загустителей

Готовлю джем из крыжовника с яблоком и корицей — густой, с пряным ароматом, как у бабушки и без загустителей

Беру крыжовник, яблоки и корицу — варю густой джем как у бабушки, без загустителей, с пряным ароматом, который заполняет дом уютом. Крыжовник даёт пектиновую основу, яблоко добавляет сладость и текстуру, а корица согревает и делает вкус глубоким. Ягоды и яблоки измельчаю блендером, засыпаю сахаром, добавляю корицу и варю до состояния, когда капля на тарелке не растекается. Готовится без загустителей, хранится всю зиму, а зимой напоминает о бабушкином погребе. Простой и надёжный рецепт для домашних заготовок.

Для приготовления: 1 кг крыжовника, 2 крупных яблока (кисло-сладких), 800 г сахара, 1 ч. ложка молотой корицы (или палочка). Крыжовник вымойте, обсушите, удалите хвостики. Яблоки очистите, нарежьте кубиками. Измельчите блендером в пюре. Добавьте сахар и корицу, перемешайте, оставьте на 30 минут. Варите на среднем огне до кипения, затем убавьте огонь и варите 1 час до загустения, помешивая. Горячим разлейте по банкам, закатайте.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже сварила этот джем — зимой банка улетела за вечер, муж мазал на блины. Я уменьшила сахар до 700 г, добавила ваниль. Кстати, вместо свежих яблок можно взять яблочное пюре. Находка, а не рецепт!