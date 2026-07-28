Кинолог дал советы, как подготовиться к путешествию с собакой Кинолог Голубев призвал перед поездкой проверить актуальность прививок у собаки

Перед путешествием с собакой следует проверить актуальность прививок у питомца и необходимые отметки в паспорте, посоветовал в беседе с РИАМО кинолог Владимир Голубев. Кроме того, важно заранее узнать правила перевозчика о перевозке животных или полете с ними.

Фокусируясь на общих, но очень важных нюансах, владельцы часто упускают менее значимые, как им кажется, мелочи, которые крайне важны, чтобы сборы не прошли в спешке и суете, а путешествие было безопасным. Помимо пакета документов и дорожной сумки необходимо также заняться подготовкой самой собаки к поездке, — отметил Голубев.

Он порекомендовал поставить чемодан в комнате примерно за неделю до поездки, чтобы питомец мог ознакомиться с ним. Лучше складывать вещи постепенно — такой подход снизит уровень стресса у собаки. Если в путешествии понадобится переноска, ее тоже нужно заранее показать животному и дать ему возможность самостоятельно исследовать пространство. Чтобы успокоить собаку во время путешествия, можно взять любую вещь, пропитанную запахом хозяина, заключил специалист.

Ранее Голубев заявил, что собаки способны одинаково любить сразу нескольких членов семьи. При этом он отметил, что питомец всегда выбирает для себя основного хозяина.