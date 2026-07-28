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28 июля 2026 в 09:45

Отказалась от варенья и компотов — делаю шайбочки из смородины с мятой на зиму: ложка в чай, и лето

Фото: D-NEWS.ru
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Пюрирую ягоды с мятой и сахаром, разливаю по силиконовым формочкам и замораживаю. Получаются яркие, ароматные кубики, которые сохраняют максимум витаминов и свежий летний вкус. Зимой достаточно бросить 1–2 штуки в чашку с горячей водой — и готов бодрящий морс или чай с мятно-ягодным ароматом. Заготовка не требует варки, стерилизации и долгой возни. Отличный способ сохранить урожай и удивлять домашних полезными напитками в холода.

Для приготовления понадобится: черная смородина (сколько есть), свежая мята (пара пучков), сахар по вкусу (примерно 100–150 г на 500 г ягод). Смородину переберите, вымойте, обсушите на полотенце. Мяту промойте, оборвите листики. Измельчите все в блендере до пюре, добавьте сахар. Разлейте по силиконовым формочкам для кексов или льда. Заморозьте, затем переложите в общий пакет. Храните в морозилке до года. Используйте по 1–2 кубика на кружку горячей воды.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила такие кубики — зимой они улетают за вечер, все просят добавки. Я уменьшила сахар до 100 г и добавила лимонный сок для свежести. Кстати, можно использовать красную смородину или малину. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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