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27 июля 2026 в 19:00

Куда девать кабачки: 3 рецепта, которые спасут урожай и удивят домашних

Куда девать кабачки: 3 рецепта, которые спасут урожай и удивят домашних Куда девать кабачки: 3 рецепта, которые спасут урожай и удивят домашних Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда грядки щедро одаривают кабачками, возникает вечный вопрос: куда девать кабачки, чтобы они не пропали и принесли радость. Эти три рецепта помогут превратить обычный овощ в хрустящую закуску, ароматную заготовку и даже десерт.

Хрустящие кабачки в кляре с куркумой и кунжутом

Для приготовления понадобятся кабачки (средние — 2 шт.), мука (пшеничная — 100 г), куркума (молотая — 1 ч. л.), кунжут (белый — 2 ст. л.), яйцо (1 шт.), вода (холодная — 120 мл), соль (по вкусу), масло (растительное — для жарки). Кабачки нарезают кружками толщиной 0,7–1 см, слегка солят и оставляют на 10 минут, чтобы отошла лишняя влага. Кляр замешивают из муки, куркумы, яйца, воды и соли до густоты сметаны, добавляют кунжут. Каждый кружок обмакивают в кляр и обжаривают на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Готовые кабачки выкладывают на бумажное полотенце.

  • Калорийность — около 145 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 3,8 г, жиры — 9,2 г, углеводы — 12,5 г.

  • Полезные свойства: куркума обладает противовоспалительным действием и поддерживает суставы, а кунжут насыщает продукт полезными жирами и кальцием.

Ароматная закрутка из кабачков с яблоком и горчичными семенами

Для заготовки понадобятся кабачки (молодые — 1,5 кг), яблоки (кислые — 300 г), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), масло (растительное — 80 мл), уксус (9% — 50 мл), сахар (2 ст. л.), соль (1 ст. л.), семена горчицы (1 ч. л.), чеснок (3 зубчика), перец черный (по вкусу). Кабачки, яблоки и морковь нарезают тонкой соломкой, лук — полукольцами. Все овощи и фрукты слегка обжаривают на масле 7–8 минут, добавляют измельченный чеснок, семена горчицы, сахар, соль и перец. Вливают уксус, тушат еще 5 минут под крышкой. Горячую смесь раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают и укутывают до остывания.

  • Калорийность — около 68 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 1,4 г, жиры — 4,1 г, углеводы — 6,8 г.

  • Полезные свойства: яблоки добавляют пектин, который мягко поддерживает пищеварение, а семена горчицы стимулируют обмен веществ.

Куда девать кабачки: 3 рецепта, которые спасут урожай и удивят домашних Куда девать кабачки: 3 рецепта, которые спасут урожай и удивят домашних Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нежное варенье из кабачков с имбирем и бадьяном

Для варенья понадобятся кабачки (очищенные — 1 кг), сахар (700 г), лимон (1 шт.), имбирь (свежий — 30 г), бадьян (2 звездочки), вода (100 мл). Кабачки нарезают мелкими кубиками, заливают водой с сахаром и ставят на огонь. Когда сахар растворится, добавляют тонко нарезанный имбирь, сок и цедру лимона, а также бадьян. Варят на слабом огне 40–50 минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут прозрачными, а сироп — густым. Бадьян вынимают, варенье разливают по стерильным банкам и закатывают.

  • Калорийность — около 210 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 0,6 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 52 г.

  • Полезные свойства: имбирь улучшает микроциркуляцию и помогает при легком недомогании, а бадьян придает антиоксидантный эффект.

Эти рецепты подсказывают, куда девать кабачки с пользой, и каждый из них легко повторить на обычной кухне, а редкие акценты — куркума с кунжутом, горчичные семена с яблоком и бадьян с имбирем — делают блюда по-настоящему запоминающимися. Попробуйте хотя бы один — и урожай кабачков перестанет быть проблемой.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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