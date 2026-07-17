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17 июля 2026 в 08:17

Суп с кабачками летом: 3 необычных рецепта, которые заменят привычный борщ

Этот суп с кабачками станет вашим любимым блюдом лета — простые рецепты Этот суп с кабачками станет вашим любимым блюдом лета — простые рецепты Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летний суп с кабачками — простое блюдо, которое готовится быстрее классического куриного супа с картошкой и получается легче для желудка. Ниже — три рецепта, где картошку заменяет кабачок: калорийность блюда становится ниже, а разницы во вкусе почти нет, потому что кабачок в горячем супе ведет себя точно так же, как картофель, размягчаясь и придавая бульону мягкую кремовую текстуру.

Куриный суп с кабачками вместо картошки

Классический куриный суп легко облегчить, просто заменив картофель кабачком — бульон получается таким же наваристым, а калорий в тарелке заметно меньше, поскольку кабачок содержит всего около 24 ккал на 100 г против 76 ккал у картофеля. Для супа понадобятся: курица (филе бедра — 400 г), кабачок (молодой — 1 шт., около 300 г), морковь (1 шт.), лук (1 головка), вода (1,5 л), масло (растительное — 1 ст. л.), соль и перец по вкусу, зелень укропа (пучок).

Курицу заливают водой, доводят до кипения и варят 20 минут, снимая пену. Лук и морковь пассеруют на масле до золотистости, добавляют в бульон вместе с нарезанным кубиками кабачком и варят еще 10–12 минут, пока овощи не станут мягкими. В конце суп присыпают укропом и дают настояться пять минут под крышкой.

  • На 100 г готового блюда: калорийность около 38 ккал, белки — 3,2 г, жиры — 1,8 г, углеводы — 2,1 г.

  • Полезные свойства: кабачок легко усваивается и не нагружает пищеварение в жару, курица дает организму полноценный белок без лишнего жира.

Крем-суп с кабачками и плавленым сыром

Необычный способ приготовления — превратить суп в пюре, добавив плавленый сыр вместо сливок. Такой рецепт супа встречается редко, хотя дает густую бархатную текстуру без лишней жирности. Понадобятся: кабачки (2 шт., около 600 г), сыр плавленый (без добавок — 100 г), лук-порей (половина стебля), бульон овощной (800 мл), масло (сливочное — 20 г), мускатный орех (щепотка), соль по вкусу.

Суп с кабачками летом: 3 необычных рецепта, которые заменят привычный борщ Суп с кабачками летом: 3 необычных рецепта, которые заменят привычный борщ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лук-порей обжаривают на сливочном масле до мягкости, добавляют нарезанные кабачки и заливают бульоном. Варят 15 минут, затем измельчают блендером до однородности, вводят плавленый сыр и прогревают, помешивая, до полного растворения. Мускатный орех добавляют в самом конце для аромата.

  • На 100 г: калорийность — около 52 ккал, белки — 2,4 г, жиры — 3,1 г, углеводы — 3,0 г.

  • Плавленый сыр насыщает блюдо кальцием и делает его сытнее без картофеля, а кабачок сохраняет высокое содержание воды — около 95 г на 100 г продукта, что помогает поддерживать водный баланс в жару.

Холодный суп с кабачками и кефиром

Непопулярный, но освежающий вариант на жаркий день — холодный суп на кефире, где кабачок заменяет не только картофель, но и огурец из традиционной окрошки. Ингредиенты: кабачок молодой (1 шт., 250 г), кефир (1%-ный — 500 мл), редис (5 шт.), укроп и зеленый лук (по пучку), чеснок (1 зубчик), соль по вкусу.

Кабачок отваривают целиком в кипящей воде 5–7 минут до мягкости, охлаждают и нарезают мелким кубиком вместе с редисом. Зелень и чеснок измельчают, все смешивают с кефиром и убирают в холодильник на 30 минут перед подачей.

  • На 100 г: калорийность — около 30 ккал, белки — 2,0 г, жиры — 0,9 г, углеводы — 3,4 г.

  • Кефир содержит живые бактерии, полезные для микрофлоры кишечника, а отваренный кабачок практически не теряет калорийность при термообработке, оставаясь легким продуктом.

Эти три рецепта показывают, что суп с кабачками может быть таким же насыщенным и вкусным, как привычные блюда с картофелем, но при этом заметно легче для организма в летнюю жару.

Ранее мы делились с вами рецептами десертов из красной смородины.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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